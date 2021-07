Covid | 3 121 nuovi casi e 13 morti; la positività però scende all' 1 | 3%

(Di sabato 17 luglio 2021) AGI - Sale ancora il numero dipositivi al coronavirus in Italia: sono 3.121, con un incremento di 223 rispetto alla giornata precedentei. Il numero totale di tamponi nelle ultime 24 ore è pari a 244.7972 (in crescita di poco più di 39mila rispetto al giorno prima), e l'indice dicala di un decimale, all'1,3%. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore è di 13, portando a 127.864 il totale dall'inizio dell'epidemia in Italia. Il lievissima crescita il numero di ricoverati in terapia intensiva, sono 162 contro i 161 del giorno prima, ma in calo il numero di ingressi giornalieri, sono infatti 9 contro i 13 del giorno prima. In aumento i ...

