Coprifuoco a Mykonos e niente musica nei locali

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 luglio 2021) Continua a preoccupare l’aumento dei contagi in Grecia e atorna il. Nuove restrizioni dovute alla diffusione della variante Delta del Covid, piombano nel pieno di una stagione turistica che sembrava essere ormai ripartita. Atorna iltra l’una e le sei del mattino e il divieto di mettereper bar, club e ristoranti. Le misure hanno effetto immediato e resteranno in vigore fino al 26 luglio. La Grecia sta vivendo in questi giorni un aumento di casi, prevalentemente a causa della variante Delta: venerdì si contavano infatti 2.700 nuove infezioni a livello ...