Clima pesante per Macron, contestato anche nella prima visita a Lourdes: «Vergogna, sei un ateo di prim'ordine» – Il video

Ieri pomeriggio, 16 luglio, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è andato in visita ufficiale a Lourdes: è il primo presidente della Quinta Repubblica a visitare il santuario del Sud della Francia, uno dei luoghi più sacri per il cattolicesimo. Durante un canto di preghiera, un cittadino francese ha protestato animatamente contro Macron, al punto da essere allontanato dagli uomini della sicurezza. «Vergognati, sei un ateo di prim'ordine», ha inveito. L'episodio non ha comportato modifiche alla tabella di marcia del presidente.

