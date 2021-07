Ciclismo, Wout Van Aert spaventa Filippo Ganna. E il percorso della cronometro delle Olimpiadi sarà impegnativo… (Di sabato 17 luglio 2021) Vincitore della storica frazione con la doppia scalata al Mont Ventoux, all’attacco da protagonista sin dalla prima settimana, piazzato di lusso in volata alle spalle di Mark Cavendish. Cosa chiedere di più ad un fenomeno di questo calibro in un Tour de France, tra l’altro, non preparato al meglio? Ecco, la doppietta con un successo nella cronometro individuale. Wout van Aert è davvero eccezionale e lo dimostra ogni giorno di più. Oggi il corridore della Jumbo-Visma è riuscito a dar spettacolo lungo i 30,8 chilometri da Libourne a Saint-Émilion, volati alla media di 51.500 km/h. Gli avversari, se pur in ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Vincitorestorica frazione con la doppia scalata al Mont Ventoux, all’attacco da protagonista sin dalla prima settimana, piazzato di lusso in volata alle spalle di Mark Cavendish. Cosa chiedere di più ad un fenomeno di questo calibro in un Tour de France, tra l’altro, non preparato al meglio? Ecco, la doppietta con un successo nellaindividuale.vanè davvero eccezionale e lo dimostra ogni giorno di più. Oggi il corridoreJumbo-Visma è riuscito a dar spettacolo lungo i 30,8 chilometri da Libourne a Saint-Émilion, volati alla media di 51.500 km/h. Gli avversari, se pur in ...

