Ciclismo, Olimpiadi Tokyo 2021. Marta Bastianelli parte per i Giochi: “Un conto in sospeso di 13 anni con questo sogno” (Di sabato 17 luglio 2021) Tredici lunghissimi anni, un’attesa incredibile. Una vicenda che ai più sarà ormai dimenticata, sicuramente non a lei che ne è protagonista. Marta Bastianelli si avviava nel 2008 a disputare le Olimpiadi di Pechino dopo aver incredibilmente vinto i Mondiali di Stoccarda l’anno prima: le ambizioni erano altissime, ma, proprio alla vigilia, venne rilevata la sua positività alla fenfluramina. Per lei squalifica e niente manifestazione a Cinque Cerchi. Al tempo Marta era giovanissima e pronta ad esplodere. La delusione però non l’ha assolutamente fermata e, a mano a mano, è tornata quella ciclista di talento ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Tredici lunghissimi, un’attesa incredibile. Una vicenda che ai più sarà ormai dimenticata, sicuramente non a lei che ne è protagonista.si avviava nel 2008 a disputare ledi Pechino dopo aver incredibilmente vinto i Mondiali di Stoccarda l’anno prima: le ambizioni erano altissime, ma, proprio alla vigilia, venne rilevata la sua positività alla fenfluramina. Per lei squalifica e niente manifestazione a Cinque Cerchi. Al tempoera giovanissima e pronta ad esplodere. La delusione però non l’ha assolutamente fermata e, a mano a mano, è tornata quella ciclista di talento ...

Advertising

Gazzetta_it : Settimana Ciclistica Italiana, Milan beffato da Ackermann al fotofinish #ciclismo - SportDailyITA : Diretta Ciclismo Olimpiadi Tokyo - Sport_Fair : Gli azzurri del #ciclismo in partenza per le Olimpiadi di #Tokyo2020 - Pitriola56 : @OlimpiaMI1936 @NikMelli @morasca9 @giamp_pippo Forza ragazzi. ?????? La #Rai ha deciso che per seguire le #olimpiadi… - TataChips86 : Volevo un info sapete quando gareggia il ciclismo femminile alle Olimpiadi? E che ho una mia compaesana e non voglio perdere. -