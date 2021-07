Caos afgano Rapita la figlia dell’ambasciatore in Pakistan

(Di sabato 17 luglio 2021) La situazione in Afghanistan è sempre più critica. Basti pensare a tre fatti recenti. Il primo: il ministero degli Esteri delha annunciato il rinvio della conferenza di pace per l’Afghanistan, che avrebbe dovuto svolgere nei prossimi tre giorni, fino al 19 luglio. Il secondo: a Doha, in Qatar, è iniziata la nuova sessione di colloqui tra la delegazione governativa e i rappresentanti dei talebani. Il terzo: lainNajibullah Alikhil, Silsila Alikhil, è stata “per diverse ore e gravemente torturata da sconosciuti mentre tornava a casa” ...

Secondo fonti talebane, già l'85% del territoriosarebbe nelle loro mani, anche se ospedali, scuole e istituzioni governative continuerebbero a funzionare. A essere state conquistate sono soprattutto le zone rurali, mentre si prepara una ......mente pensante dell'Asia centrale e meridionale sa che l'Impero del, per due lunghi decenni, non è mai stato interessato a sconfiggere i Talebani o a combattere per 'la libertà del popoloLa situazione in Afghanistan è fluida e il caos politico/militare rende difficile ogni realistica previsione circa la fine del conflitto. I recenti sviluppi però portano sempre verso un controllo del ...Senza il sostegno degli Stati Uniti, l’Afghanistan potrebbe diventare di nuovo un campo di battaglia internazionale dei talebani. Abbandonato a se stesso l’Afghanistan dopo 20 anni, il terrorismo potr ...