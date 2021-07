Calciomercato Lazio, Tottenham su Correa: ecco le ultime (Di sabato 17 luglio 2021) Tra Correa e la Juve c’è anche il Tottenham di Paratici. L’ex dirigente bianconero è interessato al talento della Lazio L’anno scorso Fabio Paratici aveva provato a portare Correa alla Juve. Quest’anno vuole provarci con il Tottenham. Secondo la versione romana di Repubblica, l’ex dirigente bianconero avrebbe provato un affondo per il talento della Lazio presentando un’offerta di 20 milioni più 5 di bonus. I biancocelesti ne chiedono almeno 10 in più. Sul fresco vincitore della Copa America con l’Argentina ci sono anche la Juve e il Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Trae la Juve c’è anche ildi Paratici. L’ex dirigente bianconero è interessato al talento dellaL’anno scorso Fabio Paratici aveva provato a portarealla Juve. Quest’anno vuole provarci con il. Secondo la versione romana di Repubblica, l’ex dirigente bianconero avrebbe provato un affondo per il talento dellapresentando un’offerta di 20 milioni più 5 di bonus. I biancocelesti ne chiedono almeno 10 in più. Sul fresco vincitore della Copa America con l’Argentina ci sono anche la Juve e il Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

