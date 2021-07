Calciomercato, l’amico di Benzema svela il futuro di Mbappé! (Di sabato 17 luglio 2021) Mbappé è uno dei migliori calciatori in circolazione, il francese è reduce da un Europeo al di sotto delle aspettative. Il calciatore del Psg non è riuscito a mettere in mostra tutte le qualità dal punto di vista tecnico e fisico, ma il demerito è stato di tutta la squadra. Il futuro di Mbappé è ancora tutto da decidere, anche il mondo del calcio ha fatto i conti con la crisi dal punto di vista economico. Mohamed Henni, influencer e youtuber francese e amico di Benzema si è sbilanciato sul futuro di Mbappé. Il giornale spagnolo “AS” ha riportato le dichiarazioni, secondo Mohamed Henni il francese indosserà la maglia del Real Madrid. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 luglio 2021) Mbappé è uno dei migliori calciatori in circolazione, il francese è reduce da un Europeo al di sotto delle aspettative. Il calciatore del Psg non è riuscito a mettere in mostra tutte le qualità dal punto di vista tecnico e fisico, ma il demerito è stato di tutta la squadra. Ildi Mbappé è ancora tutto da decidere, anche il mondo del calcio ha fatto i conti con la crisi dal punto di vista economico. Mohamed Henni, influencer e youtuber francese e amico disi è sbilanciato suldi Mbappé. Il giornale spagnolo “AS” ha riportato le dichiarazioni, secondo Mohamed Henni il francese indosserà la maglia del Real Madrid. La ...

