Atletica, Usain Bolt sulla Giamaica a Tokyo 2021: “Una volta eravamo forti, persi tanti talenti” (Di sabato 17 luglio 2021) L’augurio era quello che qualche connazionale potesse, impresa quasi impossibile, prendere la sua eredità. Da Pechino a Rio è stato uno show assoluto timbrato Usain Bolt nella velocità dell’Atletica per quanto riguarda i Giochi Olimpici: ora con il ritiro dalle competizioni del più forte di tutti i tempi per la Jamaica si fa dura. A dirlo, alla vigilia della manifestazione a Cinque Cerchi che scatterà a Tokyo, è proprio il 34enne, uomo più veloce al mondo, in un’intervista video riportata dalla Gazzetta dello Sport: “È davvero deludente. Per un paio di edizioni dei Giochi Olimpici abbiamo avuto una buona schiera di atleti ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) L’augurio era quello che qualche connazionale potesse, impresa quasi impossibile, prendere la sua eredità. Da Pechino a Rio è stato uno show assoluto timbratonella velocità dell’per quanto riguarda i Giochi Olimpici: ora con il ritiro dalle competizioni del più forte di tutti i tempi per la Jamaica si fa dura. A dirlo, alla vigilia della manifestazione a Cinque Cerchi che scatterà a, è proprio il 34enne, uomo più veloce al mondo, in un’intervista video riportata dalla Gazzetta dello Sport: “È davvero deludente. Per un paio di edizioni dei Giochi Olimpici abbiamo avuto una buona schiera di atleti ...

