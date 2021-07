Altro che rap e trap. Franco Califano è il vero uomo della strada (Di sabato 17 luglio 2021) Nella canzone italiana trionfa la mitologia della strada: rapper e trapper idolatrano la strada come fonte di ispirazione e come maestra di vita. Personalmente preferisco il fresco delle biblioteche, soprattutto quando le strade sono troppo trafficate, ma effettivamente la strada può essere un ottimo punto di osservazione della realtà. Nel mio cuore battono i versi di Franco Califano: «Io, che andavo per le strade di quartiere / Io, con un penale tutto da pulire / Io, che non la davo vinta neanche morto / Io, che mi hanno sempre tolto il passaporto». In ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) Nella canzone italiana trionfa la mitologia: rapper eper idolatrano lacome fonte di ispirazione e come maestra di vita. Personalmente preferisco il fresco delle biblioteche, soprattutto quando le strade sono troppo trafficate, ma effettivamente lapuò essere un ottimo punto di osservazionerealtà. Nel mio cuore battono i versi di: «Io, che andavo per le strade di quartiere / Io, con un penale tutto da pulire / Io, che non la davo vinta neanche morto / Io, che mi hanno sempre tolto il passaporto». In ...

raffaellapaita : Scalfarotto ha fatto battaglie epocali e dobbiamo ringraziarlo. Se poi preferite non avere alcuna legge, invece che… - sandrogozi : Comprereste un’auto usata da due (che si atteggiano a) non vaccinati come Salvini e Meloni? La risposta è no… - Link4Universe : 52 anni fa oggi, partiva dalla Terra il più potente razzo che avevamo mai costruito, il Saturn V, con 3 umani a bor… - silviadolphin : @QueenofSorrow75 @Swanito75 Tra l’altro di un colore neutro che metti su tutto - orn_ale : @EugenioPacifico @MrPeanutbut I figli si fanno quando c'è lavoro, quando c'è un welfare che aiuta le famiglie, cose… -