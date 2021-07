Alluvione in Nord Europa. Fronte tedesco senza pace: cede l’argine del fiume Ruhr: 700 evacuati. Le vittime sono almeno 160 – Il video (Di sabato 17 luglio 2021) Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, circa 700 abitanti del quartiere Ophoven, della città di Wassenberg – al confine con i Paesi Bassi -, sono stati evacuati. L’allarme è scattato dopo il cedimento di un argine del fiume Ruhr. Tutt’ora, il distretto resta parzialmente sommerso e per gli abitanti è impossibile farvi ritorno. Non si conosce l’entità dei danni causati dall’esondazione del corso d’acqua, ma tra le varie cause che hanno portato alla rottura dell’argine si annovera la scelta dei Paesi Bassi di serrare le chiuse del fiume sulla propria porzione di territorio. Intanto, il ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, circa 700 abitanti del quartiere Ophoven, della città di Wassenberg – al confine con i Paesi Bassi -,stati. L’allarme è scattato dopo il cedimento di un argine del. Tutt’ora, il distretto resta parzialmente sommerso e per gli abitanti è impossibile farvi ritorno. Non si conosce l’entità dei danni causati dall’esondazione del corso d’acqua, ma tra le varie cause che hanno portato alla rottura delsi annovera la scelta dei Paesi Bassi di serrare le chiuse delsulla propria porzione di territorio. Intanto, il ...

