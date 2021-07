Afghanistan, dopo il ritiro delle truppe americane si apre un futuro incerto (Di sabato 17 luglio 2021) Con il ritiro militare delle truppe alleate dall’Afghanistan si è aperta una nuova discussione sul futuro della nazione definita da tempo un “buco nero”. I Taliban potrebbero tornare al potere senza enormi difficoltà oppure passando per una guerra civile, molto più probabile. Di sicuro Joe Biden vuole lasciare la questione afghana in mano agli stessi afghani, o ad attori geopoliticamente rilevanti in quell’area come il Pakistan ma soprattutto la Cina, affinché quest’ultima possa cadere nella stessa trappola in cui sono caduti prima i sovietici e poi gli stessi americani con una guerra durata più di 20 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Con ilmilitarealleate dall’si è aperta una nuova discussione suldella nazione definita da tempo un “buco nero”. I Taliban potrebbero tornare al potere senza enormi difficoltà oppure passando per una guerra civile, molto più probabile. Di sicuro Joe Biden vuole lasciare la questione afghana in mano agli stessi afghani, o ad attori geopoliticamente rilevanti in quell’area come il Pakistan ma soprattutto la Cina, affinché quest’ultima possa cadere nella stessa trappola in cui sono caduti prima i sovietici e poi gli stessi americani con una guerra durata più di 20 ...

