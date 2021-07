UFFICIALE – Arriva la formalizzazione dello staff di Spalletti (Di venerdì 16 luglio 2021) L’SSC Napoli, sul proprio sito UFFICIALE, formalizza lo staff tecnico di Luciano Spalletti. Arriva l’ufficialità dello staff tecnico di Luciano Spalletti. Questo è lo staff … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 luglio 2021) L’SSC Napoli, sul proprio sito, formalizza lotecnico di Lucianol’ufficialitàtecnico di Luciano. Questo è lo… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SPalermo91 : RT @GiovaAlbanese: Mister Lamberto #Zauli resta sulla panchina della #Juventus #Under23 per un’altra stagione, ora è anche ufficiale. Novit… - morenoAlmare : RT @GiovaAlbanese: Mister Lamberto #Zauli resta sulla panchina della #Juventus #Under23 per un’altra stagione, ora è anche ufficiale. Novit… - GiovaAlbanese : Mister Lamberto #Zauli resta sulla panchina della #Juventus #Under23 per un’altra stagione, ora è anche ufficiale.… - TUTTOB1 : UFFICIALE - Vicenza, dal Lecce arriva Calderoni - calciomercatoit : #Milan, UFFICIALE: niente da fare per #Tadic, arriva il rinnovo con l'#Ajax -