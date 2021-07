Tour de France 2021 oggi, Lourenx-Libourne: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Tour de France 2021 spezza il fiato quest’oggi con la Mourenx-Libourne. Dopo un trittico pirenaico in cui Tadej Pogacar ha confermato per l’ennesima volta di essere il corridore più forte di questa Grande Boucle, tornano protagonisti i velocisti in questa frazione di 207 chilometri che non prevede difficoltà altimetriche di sorta. Gli occhi saranno puntati dunque su Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), che in caso di vittoria potrebbe superare Eddy Merckx e diventare il ciclista più vincente della storia del Tour a quota 35; Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) tenterà di mettergli i ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Ildespezza il fiato quest’con la Mourenx-. Dopo un trittico pirenaico in cui Tadej Pogacar ha confermato per l’ennesima volta di essere il corridore più forte di questa Grande Boucle, tornano protagonisti i velocisti in questa frazione di 207 chilometri che non prevede difficoltà altimetriche di sorta. Gli occhi saranno puntati dunque su Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), che in caso di vittoria potrebbe superare Eddy Merckx e diventare il ciclista più vincente della storia dela quota 35; Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) tenterà di mettergli i ...

Ultime Notizie dalla rete : Tour France Tour de France, Rigoberto Uran sprofonda sul Tourmalet e dice addio ai sogni di podio Ma dopo due settimane eccellenti di Tour, specialmente la seconda, ieri il colombiano ha iniziato ad accusare il colpo proprio sulle strade che più avrebbero potuto agevolarlo, crollando in due tappe ...

Pogacar sempre più in giallo, vince anche la 18tappa Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 15 Luglio 2021 LUZ ARDIDEN (FRANCIA) - Tadej Pogacar vince anche la diciottesima tappa del Tour de France 2021, la Pau - Luz Ardiden di 129,7 km. Nella frazione che ha visto andare in scena anche il temuto Col du Tourmalet, la maglia gialla di UAE Team Emirates bissa la vittoria di ieri e ...

Tour de France, Pogacar vince la tappa di Luz Ardiden e resta in maglia gialla Sky Sport Tour de France 2021 oggi, Lourenx-Libourne: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport Il Tour de France 2021 spezza il fiato quest’oggi con la Mourenx-Libourne. Dopo un trittico pirenaico in cui Tadej Pogacar ha confermato per l’ennesima volta di essere il corridore più forte di questa ...

LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti, Cavendish per scavalcare Merckx CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE La presentazione della diciannovesima tappa - La cronaca della diciottesima frazione - La tripletta della maglia gi ...

