Tokyo 2020, azzurri del tiro a volo in partenza per il Giappone (Di venerdì 16 luglio 2021) La Nazionale Italiana di tiro a volo parte per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri di Skeet e Fossa Olimpica, con un volo dall'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, raggiungeranno sabato l'aeroporto internazionale Haneda di Tokyo, per poi trasferirsi al Villaggio Olimpico. Ad accompagnare gli atleti anche i Direttori Tecnici Andrea Benelli e Albano Pera, il Team Leader Mario Magnanini, il Preparatore Atletico Fabio Partigiani e il Fisioterapista Aldo Bionda. Il programma degli azzurri prevede qualche giorno di allenamenti liberi nell'Asaka ...

