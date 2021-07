Superbonus 110% | le nuove scadenze definitive per i lavori

(Di venerdì 16 luglio 2021) Con l’approvazione del PNRR italiano sono diventate ufficiali le proroghe dele delle opzioni per la cessione del credito e sconto in fattura previste dalla legge di Bilancio 2021. Ecco quali sono le, cosa cambia con la proroga Il Consiglio Ue dell’Economia e delle Finanze nella giornata di martedì 13 luglio ha dato il via libera al Piano di ripresa e resilienza dell’Italia e di altri 11 paesi. Diventano cosìle proroghe delal 30 giugno 2022 per gli edifici ...

In alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, i beneficiari del%, possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in favore di soggetti terzi quale l'impresa che ha effettuati i lavori o anche banche e altri intermediari ...per cento , tra le spese agevolabili rientrano anche quelle relative allo studio di fattibilità . Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 480 del 15 ...Oltre mille pratiche evase in un anno, durante il quale la media è stata di 50 accessi al mese. Lo Sportello Casa di Confartigianato Imprese Lecco, a dodici mesi di distanza dall ...La normativa che ammette la cessione del superbonus 110% non sembrerebbe prevedere alcun limite soggettivo. Scopri in favore di chi puoi cedere il 110% ...