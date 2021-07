Spezia, che batosta! Irregolarità sui minori: stop al mercato per due anni (Di venerdì 16 luglio 2021) Batosta dalla Commissione Disciplinare della Fifa per lo Spezia Calcio: 2 anni di stop al mercato e maxi multa per infrazioni sul trasferimento internazionale e il tesseramento di calciatori sotto i 18 anni. La vicenda risale ad alcuni anni fa e dopo una indagine della Commissione Disciplinare, allo Spezia, oltre lo stop al mercato, è stata commutata una multa di circa 500.000 euro. Questa la nota della FIFA: “A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare della FIFA, la Commissione Disciplinare del ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Batosta dalla Commissione Disciplinare della Fifa per loCalcio: 2diale maxi multa per infrazioni sul trasferimento internazionale e il tesseramento di calciatori sotto i 18. La vicenda risale ad alcunifa e dopo una indagine della Commissione Disciplinare, allo, oltre loal, è stata commutata una multa di circa 500.000 euro. Questa la nota della FIFA: “A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare della FIFA, la Commissione Disciplinare del ...

