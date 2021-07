Scuola: più disuguaglianze fra nord e sud e tra figli di famiglie ricche e svantaggiate (Di venerdì 16 luglio 2021) Dai dati Invalsi arriva, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, la conferma della crescita delle disuguaglianze nel nostro Paese: il 12,3% degli studenti in condizioni socioeconomiche difficili ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 16 luglio 2021) Dai dati Invalsi arriva, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, la conferma della crescita dellenel nostro Paese: il 12,3% degli studenti in condizioni socioeconomiche difficili ...

Scuola: più disuguaglianze fra nord e sud e tra figli di famiglie ricche e svantaggiate ...5%: anche in questo caso, maggiormente danneggiati sono stati i minori più svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, il 12,3% dei quali abbandonano la scuola prematuramente (a fronte del 5,3% ...

...5%: anche in questo caso, maggiormente danneggiati sono stati i minori più svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, il 12,3% dei quali abbandonano la scuola prematuramente (a fronte del 5,3% ...