Rt Italia cresce a 0,91. Sale anche l'incidenza (Di venerdì 16 luglio 2021) Impennata dell'Rt e in rialzo anche l'incidenza, rispettivamente a 0,91 e a 19 casi su 100 mila abitanti. Sono questi - secondo quanto si apprende, i dati contenuti nella bozza di monitoraggio...

Ultime Notizie dalla rete : Italia cresce Cassa ragionieri, cresce il recupero dei mancati versamenti La Cassa di previdenza dei ragionieri sta affrontando la mole dei mancati versamenti degli iscritti (che, al 31 dicembre scorso, superava i 647 milioni), con un "trend" di recupero delle somme che si ...

Auto, a giugno +12,6% immatricolazioni, +51,4% nel semestre Calo contenuto grazie a incentivi rispetto al 2019. Nel mese di giugno in Italia sono state immatricolate 149.438 auto con un incremento del 12,6% su base annua, mentre il ... Cresce Stellantis ...

L’Ue cresce più del previsto. Il Pil dell’Italia al 5%. Gentiloni: «Raddoppiare le vaccinazioni» Corriere della Sera Bitcoin: segnali di ripresa, cosa aspettarsi dalla criptovaluta nei prossimi mesi? Negli ultimi dodici mesi questa criptovaluta è cresciuta, anche se al momento siamo ben lontani ... ma non tutti sono regolamentati. Le società attive in Italia devono necessariamente disporre ...

Le aziende si preparano ad abbracciare la mobilità elettrica Il 77% delle aziende si prepara alla mobilità elettrica e Centrica Business Solutions lancia le soluzioni business per la ricarica dei veicoli elettrici.

