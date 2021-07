Ritorna la Sagra del Mirto di Telti | il programma degli eventi e degli spettacoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna Sagra

Gallura Oggi

Insomma dalla passione per la piccola bacca viola , è nata lae con essa anche tutta una serie di occasioni imprenditoriali o di studio che oggi caratterizzano il centro gallurese. L'...Tutto nasce, vive ealla comunità. Un esempio pratico è l'interazione tra progetto di ... L'anteprima allaMalatestianaRipartono in tutta la Versilia le sagre gastronomiche estive. Dopo il lungo periodo di incertezza dovuto al Covid, non solo nella Versilia "storica" ma anche nel Comune di Massarosa riprenderanno da q ...GALATONE - Fornelli accesi il 16 luglio, in piazza Santissimo Crocifisso, per la 26esima edizione della sagra del cibo galatonese: piatti tipici, dolci e vino salentini per la festa delle tradizioni ...