Regione Puglia, un gruppo di persone disabili in presidio da quattro giorni: “Promesse sugli aiuti non rispettate” (Di venerdì 16 luglio 2021) La protesta davanti alla sede della Presidenza di Regione Puglia da parte di persone con disabilità motoria, appoggiate da oltre 20 associazioni locali e non, è arrivata al quarto giorno consecutivo. Un gruppo di 5-6 donne e uomini, alcuni di loro in carrozzina, manifestano per poter continuare a ricevere subito il contributo Covid e l’assegno di cura, oltre che poter scegliere e avere rapidamente gli ausili di cui necessitano. La mobilitazione è iniziata il 13 luglio ed è molto vicina all’ufficio del presidente pugliese Michele Emiliano. E’ partita a causa del mancato rispetto di una serie di accordi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) La protesta davanti alla sede della Presidenza dida parte dicontà motoria, appoggiate da oltre 20 associazioni locali e non, è arrivata al quarto giorno consecutivo. Undi 5-6 donne e uomini, alcuni di loro in carrozzina, manifestano per poter continuare a ricevere subito il contributo Covid e l’assegno di cura, oltre che poter scegliere e avere rapidamente gli ausili di cui necessitano. La mobilitazione è iniziata il 13 luglio ed è molto vicina all’ufficio del presidente pugliese Michele Emiliano. E’ partita a causa del mancato rispetto di una serie di accordi ...

