“Ragazzi, che passione!”. Maria Elena Boschi, gli scatti rubati sulla barca: quanto amore con Giulio Berruti (Di venerdì 16 luglio 2021) Non sono mai stati così innamorati, o almeno così sembra. Parliamo di Maria Elena Boschi che è stata beccata insieme al fidanzato Giulio Berruti su una barca nelle acque dell’Isola di Ponza, in provincia di Latina. La brava e bella politica, insieme al fidanzato famoso sono stati paparazzati dal settimanale Oggi e si mostrano molto vicini, tra baci, abbracci e tenere effusioni. E non manca anche una piccola discussione, con l’attore che cerca di avvicinarsi e la deputata di Italia viva che lo respinge, forse dopo essersi accorta del paparazzo. Insomma, “va bene tutto, ma se ci stanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Non sono mai stati così innamorati, o almeno così sembra. Parliamo diche è stata beccata insieme al fidanzatosu unanelle acque dell’Isola di Ponza, in provincia di Latina. La brava e bella politica, insieme al fidanzato famoso sono stati paparazzati dal settimanale Oggi e si mostrano molto vicini, tra baci, abbracci e tenere effusioni. E non manca anche una piccola discussione, con l’attore che cerca di avvicinarsi e la deputata di Italia viva che lo respinge, forse dopo essersi accorta del paparazzo. Insomma, “va bene tutto, ma se ci stanno ...

Advertising

AnnalisaChirico : Non ho capito: per Speranza i ragazzi non vaccinati dovrebbero spendere 20€ di tampone ogni volta che vanno al bar?… - RaiNews : S. #Cassese, costituzionalista, a @RaiStudio24: noi parliamo come se l'#ObbligoVaccinale non esistesse, ma c'è una… - SimoPillon : Offrire alternative di genere ai nostri ragazzi significa togliere loro l’identità. Le parole della giovanissima de… - giulianol : @Comemigirano @sansfarallan @Ussignur_ @GiuliaTamagnin1 @borghi_claudio Esatto. Quindi è giusto che chi è a rischio… - Frances59783651 : RT @ritadallachiesa: Dove vi siete andati a nascondere voi che non dite mezza parola sulla fame, la rivoluzione in atto a #Cuba, la violenz… -