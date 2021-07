Presentazione di Bernardo, Meloni diserta: «Fratelli d’Italia primo partito ma siamo fuori dalla Rai» (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo il duro scontro con Lega e Forza Italia per aver escluso FdI dalle nomine del cda Rai, Meloni grande assente alla Presentazione del candidato sindaco di Milano del centrodestra. Al suo posto Daniela Santanchè: «Per noi la coalizione è importante, ma non lo è per tutti» Leggi su corriere (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo il duro scontro con Lega e Forza Italia per aver escluso FdI dalle nomine del cda Rai,grande assente alladel candidato sindaco di Milano del centrodestra. Al suo posto Daniela Santanchè: «Per noi la coalizione è importante, ma non lo è per tutti»

