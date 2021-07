PlayStation | Jim Ryan e i capolavori | ' i giocatori ricordano solamente i titoli migliori | non quelli passabili'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim, ha detto in una recente intervista che ie non. Le parole disembrano confermare alcune indiscrezioni emerse lo scorso aprile, che volevano Sony concentrata esclusivamente su blockbuster e grandissime produzioni. Per questo motivo chestarebbe puntando molto forte sugli studi più grandi come, ad esempio, Naughty Dog, gli autori di The Last of Us. Leggi altro...