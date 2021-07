Perifano: “Per Mastella ci vorrebbe un’elezione ogni 6 mesi” (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ci vorrebbe un’elezione ogni sei mesi. Da Mastella solo promesse mirabolanti come mensa scolastica, fitto e bollette. Tutto gratis”. Luigi Diego Perifano, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Benevento per le prossime amministrative, torna all’attacco nei confronti dell’attuale primo cittadino, Clemente Mastella. “Queste manovre elettorali che sono ottime per la propaganda ma non per i cittadini. I soldi pubblici, stanziati dal Governo, vanno spesi bene, senza sprechi e senza favoritismi”. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Cisei. Dasolo promesse mirabolanti come mensa scolastica, fitto e bollette. Tutto gratis”. Luigi Diego, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Benevento per le prossime amministrative, torna all’attacco nei confronti dell’attuale primo cittadino, Clemente. “Queste manovre elettorali che sono ottime per la propaganda ma non per i cittadini. I soldi pubblici, stanziati dal Governo, vanno spesi bene, senza sprechi e senza favoritismi”. L'articolo proviene da ...

