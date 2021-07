Nuovi vertici Rai. Cda ratifica Ad Carlo Fuortes e nomina presidente Marinella Soldi (Di venerdì 16 luglio 2021) Il nuovo Cda ha ratificato Carlo Fuortes come amministratore delegato Rai e nomina di Marinella Soldi a presidente, che entrerà nel pieno delle sue funzioni dopo l'approvazione da parte dei due terzi dei componenti della Commissione parlamentare di Vigilanza Leggi su rainews (Di venerdì 16 luglio 2021) Il nuovo Cda hatocome amministratore delegato Rai edi, che entrerà nel pieno delle sue funzioni dopo l'approvazione da parte dei due terzi dei componenti della Commissione parlamentare di Vigilanza

