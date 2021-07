Nubifragi | Germania sotto choc | oltre 100 morti e 1300 dispersi Nei Paesi Bassi si rompe una diga

(Di venerdì 16 luglio 2021) Isono quasi 100, corsa contro il tempo per salvare centinaia di persone di cui si sono perse le tracce nella regione di Ahrweiler

Sono emigrato ad Hagen da 48 anni, ma non ho mai visto nulla di simile». È la testimonianza che Cataldo Caruso, emigrato in Germania dal 1973, fa del nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina del ...E la rivoluzione verde è l'unica soluzione possibile La città di Eschweiler devastata dal maltempo play 11029 • di gabriella mazzeo Nubifragi e inondazioni in Germania, almeno 80 morti e 1.300 ...