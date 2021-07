Norcia, torna la paura del terremoto: scossa di magnitudo 3.6 (Di venerdì 16 luglio 2021) A due chilometri dal centro di Norcia, in Umbria, è stato registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6, avvertita indistintamente anche in altre zone del centro Italia. Intorno alle 10 della mattina di oggi, venerdì 16 luglio, una scossa di terremoto ha colpito l’area di Norcia, comune in provincia di Perugia già messo in ginocchio nel 2016 dal tragico sisma di magnitudo 6.5 verificatosi nel centro Italia. Questa volta fortunatamente la scossa di magnitudo registrata è stata decisamente più lieve, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 luglio 2021) A due chilometri dal centro di, in Umbria, è stato registrata unadidi3.6, avvertita indistintamente anche in altre zone del centro Italia. Intorno alle 10 della mattina di oggi, venerdì 16 luglio, unadiha colpito l’area di, comune in provincia di Perugia già messo in ginocchio nel 2016 dal tragico sisma di6.5 verificatosi nel centro Italia. Questa volta fortunatamente ladiregistrata è stata decisamente più lieve, ...

