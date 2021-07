“Non avete nessun nero in Nazionale”: anche l’Economist rosica e attacca gli azzurri (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug — anche l’Economist salta sul carrozzone dei rosiconi incapaci di accettare la sconfitta della squadra inglese agli Europei di calcio. E’ il caso, ormai, di lanciare un appello. Qualcuno spenga gli inglesi: qualcuno faccia loro capire che il titolo l’ha vinto l’Italia — a loro piaccia o meno — e che si devono mettere il cuore in pace. anche l’Economist frigna per la sconfitta Passi — ma non ce ne scorderemo — la pagliacciata di sfilarsi le medaglie d’argento, passino le ridicole petizioni firmate da decine di migliaia di sudditi della Regina per rigiocare la finale di Wembley che ha visto il trionfo degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug —salta sul carrozzone dei rosiconi incapaci di accettare la sconfitta della squadra inglese agli Europei di calcio. E’ il caso, ormai, di lanciare un appello. Qualcuno spenga gli inglesi: qualcuno faccia loro capire che il titolo l’ha vinto l’Italia — a loro piaccia o meno — e che si devono mettere il cuore in pace.frigna per la sconfitta Passi — ma non ce ne scorderemo — la pagliacciata di sfilarsi le medaglie d’argento, passino le ridicole petizioni firmate da decine di migliaia di sudditi della Regina per rigiocare la finale di Wembley che ha visto il trionfo degli ...

