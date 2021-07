Napoli, la rivelazione shock di Insigne (Di venerdì 16 luglio 2021) In casa Napoli continua a tenere banco la questione Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, attualmente in vacanza, è in scadenza di contratto nel 2022 ma i rapporti col club sono peggiorati negli ultimi mesi, tanto che la comunicazione con Aurelio De Laurentiis è stata improvvisamente interrotta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dieci avrebbe rivelato ad alcuni amici il proprio futuro. Decisivo, in tal senso, sarà l’incontro che si terrà tra le parti nelle prossime settimane. Napoli, IL CASO Insigne Andiamo con ordine: dopo la gara col Verona, che ha impedito al Napoli di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 luglio 2021) In casacontinua a tenere banco la questione Lorenzo. Il capitano azzurro, attualmente in vacanza, è in scadenza di contratto nel 2022 ma i rapporti col club sono peggiorati negli ultimi mesi, tanto che la comunicazione con Aurelio De Laurentiis è stata improvvisamente interrotta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dieci avrebbe rivelato ad alcuni amici il proprio futuro. Decisivo, in tal senso, sarà l’incontro che si terrà tra le parti nelle prossime settimane., IL CASOAndiamo con ordine: dopo la gara col Verona, che ha impedito aldi ...

Advertising

tvoggi : CORRUZIONE E TRAFFICO DI INFLUENZE A SALERNO, EX GENERALE GDF IN INFORMATIVA SU LOGGIA P4 L’ex generale della Guard… - STnews365 : Napoli, sfuma Vaclik: il portiere firma per l'Olympiakos Il portiere Vaclik, corteggiato dal Napoli e rivelazione a… - sportli26181512 : “#EmersonPalmieri ha chiesto a #Jorginho informazioni sul #Napoli”: La rivelazione dell’agente del centrocampista d… - operaliacomp : RT @ConEspNapoles: Attesissimo debutto il 24 Luglio a @teatrosancarlo di #Napoli del talentuoso tenore spagnolo @xabieranduaga, premio #Ope… - xabieranduaga : RT @ConEspNapoles: Attesissimo debutto il 24 Luglio a @teatrosancarlo di #Napoli del talentuoso tenore spagnolo @xabieranduaga, premio #Ope… -