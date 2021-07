Minaccia il suicidio | salvato in extremis dai Carabinieri

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – Avvisa telefonicamente l’amica delle sue intenzioni suicide. Il 53enne con tutta probabilità sarebbe riuscito nel suo intento senza l’immediato intervento dei, allertati tempestivamente. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Montoro. Idella locale Stazione, giunti sul posto unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’abitazione dove l’uomo vive da solo, lo trovano su una scala con una corda legata al collo, in procinto di suicidarsi. Ascoltato il suo sfogo, dopo un breve tentativo per dissuaderlo a compiere ...

