Maxifocolaio a Roma | 73 casi dopo Italia - Belgio E cresce la paura per i festeggiamenti post finale

(Di venerdì 16 luglio 2021) Come accaduto già in Inghilterra , dove le partite di Euro 2020 avevano visto un'impennata di contagi tra i giovani dovuta probabilmente alle riunioni tra amici per guardarle alla tv, anche a...

... anche asuccede lo stesso. Nel quartiere di Monteverde è infatti scoppiato unche ha avuto origine da una partita della Nazionale azzurra, poi diventata campione d'Europa: parliamo ...16 ragazzi si erano dati appuntametno per vedere la partita ne è nato un piccolo cluster che dopo pochi giorni minaccia un intero quartiere ...NEL CASERTANO – Non si arresta la corsa del Covid in Campania, e la notizia delle ultime ore riguarda un maxi focolaio di Covid in provincia di Caserta con ben 44 persone contagiate. 300 sono invece ...