Marco Verratti e Jessica Aidi, le foto delle nozze a Parigi: «Ti amo, per tutta la vita» (Di venerdì 16 luglio 2021) Marco Verratti e Jessica Aidi a nozze dopo l’Europeo. Dopo il sì di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, il calciatore della Nazionale ha sposato la modella francese a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi. Il centrocampista del Psg, protagonista del successo della nazionale a Wembley, ha voluto al suo fianco i due figli, Tommaso e Andrea, nati dal precedente matrimonio con Laura Zazzara, e tanti colleghi di pallone. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 luglio 2021) Marco Verratti e Jessica Aidi a nozze dopo l’Europeo. Dopo il sì di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, il calciatore della Nazionale ha sposato la modella francese a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi. Il centrocampista del Psg, protagonista del successo della nazionale a Wembley, ha voluto al suo fianco i due figli, Tommaso e Andrea, nati dal precedente matrimonio con Laura Zazzara, e tanti colleghi di pallone.

