Maglie Torino 2021/2022, la seconda è un omaggio al River Plate – FOTO (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Torino ha presentato le Maglie per la stagione 2021/2022. La divisa da trasferta è un omaggio al River Plate Attraverso i suoi canali ufficiali, il Torino ha presentato le nuove Maglie in vista della stagione 2021/2022. Il divisa casalinga ha la classifica colorazione granata, mentre quella da trasferta è bianca con una striscia diagonale; un omaggio al River Plate. «Una celebrazione dell’amicizia che ci legherà per sempre al River ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilha presentato leper la stagione. La divisa da trasferta è unalAttraverso i suoi canali ufficiali, ilha presentato le nuovein vista della stagione. Il divisa casalinga ha la classifica colorazione granata, mentre quella da trasferta è bianca con una striscia diagonale; unal. «Una celebrazione dell’amicizia che ci legherà per sempre al...

