Love is in the air, le anticipazioni del 19 luglio: Serkan le regala una stella (Di venerdì 16 luglio 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata lunedì 19 luglio. Il gesto romantico di Serkan: una stella in regalo alla donna che ama. Eda e Serkan nella notte di stelle cadentiLa partenza di Eda per l’Italia ha gettato Serkan nello sconforto. Il Bolat non è pronto a rinunciare alla sua fidanzata. Il contratto è arrivato alla naturale scadenza, Selin vuole tornare con lui, ma l’architetto a capo della Art Life ormai ha compreso per chi batte il suo cuore. Dopo una lunga attesa, finalmente Serkan ha confessato l’amore che prova: adesso la scelta sta a ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 16 luglio 2021)is in the air: prossima puntata lunedì 19. Il gesto romantico di: unain regalo alla donna che ama. Eda enella notte di stelle cadentiLa partenza di Eda per l’Italia ha gettatonello sconforto. Il Bolat non è pronto a rinunciare alla sua fidanzata. Il contratto è arrivato alla naturale scadenza, Selin vuole tornare con lui, ma l’architetto a capo della Art Life ormai ha compreso per chi batte il suo cuore. Dopo una lunga attesa, finalmenteha confessato l’amore che prova: adesso la scelta sta a ...

