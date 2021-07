Locatelli Juve: Cherubini prepara l’offerta per convincere il Sassuolo (Di venerdì 16 luglio 2021) Locatelli Juve, pressing totale e nuovo incontro: l’offerta che ha in testa Cherubini per provare a convincere il Sassuolo Dopo l’infortunio di Arthur la Juventus ha un motivo in più per affondare il colpo Locatelli. Il brasiliano esce automaticamente dal mercato e dalla rosa a disposizione di Allegri fino al prossimo autunno. Cherubini ha già incontrato Carnevali il mese scorso e i contatti sono costanti. Nelle prossime ore verrà programmata una nuova e immediata riunione. Potrebbe essere in serata, o al massimo domani. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021), pressing totale e nuovo incontro:che ha in testaper provare ailDopo l’infortunio di Arthur lantus ha un motivo in più per affondare il colpo. Il brasiliano esce automaticamente dal mercato e dalla rosa a disposizione di Allegri fino al prossimo autunno.ha già incontrato Carnevali il mese scorso e i contatti sono costanti. Nelle prossime ore verrà programmata una nuova e immediata riunione. Potrebbe essere in serata, o al massimo domani. ...

