LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: diversi movimenti in fuga! (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.14 Intorno ai 20 secondi il ritardo del gruppetto di Ballerini nei confronti della testa della corsa. 16.13 Rallentamento davanti: solo Politt sembrerebbe avere le energie necessarie per proseguire questa azione. 16.12 Scatenato Politt! Accelera il tedesco che si è portato cinque o sei uomini dietro. Ballerini sembra essere tagliato fuori. 16.11 Ripreso anche Laporte, adesso è il turno di Nils Politt! 16.10 TENTA L’ATTACCO CHRISTOPHE LAPORTE! Prova a chiudere Valgren su di lui. 16.09 Scatti e controscatti che stanno portando una certa ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.14 Intorno ai 20 secondi il ritardo del gruppetto di Ballerini nei confronti della testa della corsa. 16.13 Rallentamento davanti: solo Politt sembrerebbe avere le energie necessarie per proseguire questa azione. 16.12 Scatenato Politt! Accelera il tedesco che si è portato cinque o sei uomini dietro. Ballerini sembra essere tagliato fuori. 16.11 Ripreso anche Laporte, adesso è il turno di Nils Politt! 16.10 TENTA L’ATTACCO CHRISTOPHE LAPORTE! Prova a chiudere Valgren su di lui. 16.09 Scatti e controscatti che stanno portando una certa ...

