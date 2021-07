La Salute Vien Mangiando – Nuovi metodi per individuare le caratteristiche di un tumore (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel nuovo numero della rubrica “La Salute Vien Mangiando” Rosanna Lambertucci intervista il professor Umberto Tirelli, oncologo e direttore della clinica Tirelli Medical Group di Pordenone, a proposito di agnostic cancer type, un trattamento che aiuta a individuare qual è la migliore terapia per ogni patologia tumorale. abr/mrv/gtr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel nuovo numero della rubrica “La” Rosanna Lambertucci intervista il professor Umberto Tirelli, oncologo e direttore della clinica Tirelli Medical Group di Pordenone, a proposito di agnostic cancer type, un trattamento che aiuta aqual è la migliore terapia per ogni patologia tumorale. abr/mrv/gtr/red su Il Corriere della Città.

