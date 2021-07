La resilienza in un corpo morbido narrata da Marianna Lo Preito (Di venerdì 16 luglio 2021) Marianna Lo Preito una donna coraggiosa che nonostante tante sofferenze è riuscita a uscire fuori dalle tenebre attraverso la sua grande capacità resiliente. Anni fa ha dato vita con altre donne al movimento Curvy Pride, un porto sicuro e rassicurate per quante hanno attraversato e attraversano il dolore di avere una corporeità generosa che cozza con i canoni estetici del troppo magro. Barbara Fabbroni l’ha intervistata per 361Magazine. Cara Marianna, come nasce l’intuizione di dar vita al movimento Curvy Pride? Tutto è nato da ciò che ho vissuto sulla mia pelle e dalle confidenze delle tante donne che ho “vestito” e che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 luglio 2021)Louna donna coraggiosa che nonostante tante sofferenze è riuscita a uscire fuori dalle tenebre attraverso la sua grande capacità resiliente. Anni fa ha dato vita con altre donne al movimento Curvy Pride, un porto sicuro e rassicurate per quante hanno attraversato e attraversano il dolore di avere unareità generosa che cozza con i canoni estetici del troppo magro. Barbara Fabbroni l’ha intervistata per 361Magazine. Cara, come nasce l’intuizione di dar vita al movimento Curvy Pride? Tutto è nato da ciò che ho vissuto sulla mia pelle e dalle confidenze delle tante donne che ho “vestito” e che ...

