Inter, svolta sullo sponsor. Ecco quando si vedrà sulle maglie (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo il quotidiano romano lo sponsor potrebbe essere visibile sulle maglie già nella tourneé americana. Leggi su interdipendenza (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo il quotidiano romano lopotrebbe essere visibilegià nella tourneé americana.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Inter, svolta clamorosa per Nainggolan: c’è l’annuncio - PandArancio : RT @fcin1908it: #Bellinazzo a @fcin1908it: 'L'Inter rappresenta il massimo investimento sportivo per tutta la Cina. Pensare che Suning poss… - infoitsport : Calciomercato Inter, svolta Bellerin: ha chiesto la cessione all'Arsenal - Pall_Gonfiato : #Inter - le ultime sul rinnovo di #LautaroMartinez #Calciomercato #Transfers - calciomercatoit : ?? #Inter - Svolta #JoaoMario | In sede per la risoluzione e l'addio -

Ultime Notizie dalla rete : Inter svolta Inter, svolta sullo sponsor. Ecco quando si vedrà sulle maglie Inter, sembra esserci finalmente la svolta per quanto riguarda il main sponsor, che rileverà il ruolo che ha avuto negli ultimi 26 anni Pirelli. Si tratta di Socios.com , una piattaforma americana che ...

Inter, Pastorello: 'Stiamo lavorando per il ritorno di Keita', Dalbert passa al Cagliari L' Inter avrebbe intensificato i contatti per riportare alla Pinetina Keita Balde . Il senegalese si sarebbe proposto a Simone Inzaghi durante una vacanza svolta presso l'isola di Capri. Secondo quanto ...

Calciomercato Inter, annuncio a sorpresa | Addio più vicino! Calcio mercato web DIRETTA Calciomercato, acquisti e cessioni in tempo reale: Locatelli-Juve, c’è la svolta Le notizie di calciomercato nella nostra diretta. Come sempre vi teniamo aggiornati su colpi e trattative, sogni realizzati e da inseguire.

Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE Dopo la mancata risposta alla prima convocazione, il centrocampista spagnolo è arrivato nella serata di ieri ad Auronzo di Cadore, dove Maurizio Sarri ha cominciato a svolgere i primi allenamenti ...

, sembra esserci finalmente laper quanto riguarda il main sponsor, che rileverà il ruolo che ha avuto negli ultimi 26 anni Pirelli. Si tratta di Socios.com , una piattaforma americana che ...L'avrebbe intensificato i contatti per riportare alla Pinetina Keita Balde . Il senegalese si sarebbe proposto a Simone Inzaghi durante una vacanzapresso l'isola di Capri. Secondo quanto ...Le notizie di calciomercato nella nostra diretta. Come sempre vi teniamo aggiornati su colpi e trattative, sogni realizzati e da inseguire.Dopo la mancata risposta alla prima convocazione, il centrocampista spagnolo è arrivato nella serata di ieri ad Auronzo di Cadore, dove Maurizio Sarri ha cominciato a svolgere i primi allenamenti ...