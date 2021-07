Inps mette in palio vacanza a Dubai | 300 ragazzi italiani restano bloccati nell’Emirato | 210 positivi al Covid

(Di venerdì 16 luglio 2021) Altri 300 studenti, quasi tutti minorenni, sono attualmente, negli Emirati Arabi Uniti, a causa di un focolaio di-19 scoppiato durante unastudio finanziata dall’. La notizia, che va ad aggiungersi ad altri casi simili che coinvolgono decine di giovaniattualmente in quarantena all’estero, è stata diffusa dalla famiglia di duedi Cutrofiano, in provincia di Lecce, che fanno parte della comitiva. Almeno 210 giovani sono risultatial nuovo Coronavirus ma, a quanto pare, ...

Il Sole 24 ORE

