Indiana Jones 5 | Antonio Banderas si unisce al cast | UfficialeHDblog it

Advertising

glooit : Antonio Banderas in Indiana Jones 5: foto e video dal set del film con Harrison Ford leggi su Gloo… - micheciprovo : @Kalu_na6 Noi tutti Indiana Jones x trovare un bar aperto ?? - WiseYuri : @Deshwiran Grazie. voglio dire, cazzo, capisco non c’hai gli soldi proprio, quindi trappole alla indiana jones e “r… - statodelsud : Indiana Jones 5, il cast. LE FOTO - Pino__Merola : Indiana Jones 5, il cast. LE FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Indiana Jones

Antonio Banderas si è unito al cast di5 : lo riporta Deadline come ufficiale. Non si hanno dettagli sul ruolo dell'attore nel film, che è attualmente in produzione, ma è evidente che il quinto film dell'archeologo più famoso ...Deadline ha annunciato in esclusiva l'arrivo di Antonio Banderas nel cast del quinto capitolo dell'iconica saga cinematograficaUn altro nome superstar si aggiunge al già ricco cast di Indiana Jones 5 le cui riprese sono in corso. Si tratta di Antonio Banderas, che andrà ad affiancare Harrison Ford nel n ...Alcune immagini che mostrano le riprese a Glasgow (trasformata in New York) e svelano che Indiana Jones 5 è ambientato nel 1969. La scena mostra infatti una parata per il ritorno dell'Apollo 11.