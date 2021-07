Grosso incendio tra Giugliano e Qualiano, Forze dell’Ordine chiudono circumvallazione (Di venerdì 16 luglio 2021) Una nube tossica si sta estendendo in questi minuti sui territori di Giugliano e Qualiano dopo alcuni incendi appiccati in quello che è ormai l’ex campo rom Schiattarella. Ad andare a fuoco quasi certamente carcasse di auto presenti nella zona. Rogo a Giugliano Il rogo, complice il vento e altri rifiuti, si è esteso su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Una nube tossica si sta estendendo in questi minuti sui territori didopo alcuni incendi appiccati in quello che è ormai l’ex campo rom Schiattarella. Ad andare a fuoco quasi certamente carcasse di auto presenti nella zona. Rogo aIl rogo, complice il vento e altri rifiuti, si è esteso su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

