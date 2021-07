Formula 1 - Le monoposto 2022 con le livree di oggi - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ieri abbiamo visto come si presenteranno le vetture di1 nel, in seguito al rivoluzionario cambio di regolamento che porterà una ventata di novità in termini di aerodinamica, telaio e gomme., i team hanno pubblicato sui rispettivi canali social i render delledel prossimo anno con leattualmente utilizzate. Il risultato è tutto da vedere in questa galleria! Non saranno tutte uguali. Per il momento, quello che possiamo vedere è il risultato di un esercizio di stile dettato dai nuovi regolamenti. Tuttavia, per i team ci sarà ancora la possibilità di sperimentare e quello ...