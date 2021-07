Fiorentina | Antognoni si dimette dal club

(Di venerdì 16 luglio 2021) Giancarloha terminato la sua collaborazione con la. In questi ultimi 4 anni, ‘unico 10’, come viene chiamato in quel di Firenze, ha ricoperto il ruolo di dirigente. Nel pomeriggio di oggi, a seguito della proposta da parte del Direttore Generale Barone, di ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico del settore giovanile, ha preso la decisione di lasciare la società Viola. Questo il comunicato della squadra toscana: “In seguito all’incontro avvenuto nel corso del pomeriggio di oggi tra il Direttore Generale Giuseppe Barone e Giancarlo, laprende atto, con profondo rammarico, della ...

Questa la nota del club viola: "In seguito all'incontro avvenuto nel corso del pomeriggio di oggi tra il Direttore Generale Giuseppe Barone e Giancarlo, laprende atto, con ...'In seguito all'incontro avvenuto nel corso del pomeriggio di oggi tra il Direttore Generale Giuseppe Barone e Giancarlo, la- spiega una nota - prende atto, con profondo ...Mentre la Fiorentina si prepara per il ritiro estivo a Moena, in Trentino, dove si recherà domani e si tratterrà fino al 31 luglio, tra la società e Giancarlo Antognoni si consumerà la separazione. (A ...Si è conclusa l'esperienza dirigenziale alla Fiorentina di Giancarlo Antognoni: Rimarrà sempre una Bandiera Viola.