F1 | Laurent Mekies | “Grande lavoro di Leclerc | ma la vera sfida sarà nella Sprint Race e domenica”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Un quarto e un nono posto: è questo quanto la particolare qualifica di oggi a Silverstone (Gran Bretagna) ha riservato alla Ferrari. Sul celebre tracciato britannico, sede della tappa del Mondiale 2021 di F1, il monegasco Charlesha saputo fare la differenza, mentre lo spagnolo Carlos Sainz in quella quinta fila (nono) ha evidenziato delle criticità nel time-attack. Un qualcosa di particolare in un fine-settimana diverso dal solito. Sì, perché sulla pista inglese la FIA ha introdotto qualcosa di nuovo: la, corsa di 17 giri a Silverstone (100 km) che domani si terrà e avrà come griglia di partenza il riscontro delle ...

Verstappen: "Sensazione bizzarra questa qualifica senza pole" Ferrari con le soft? Mica è detto L'importante per, direttore sportivo della Ferrari, è esser riusciti a centrare il Q3 ...della Ferrari. ' Il lavoro di Charles e dalla sua squadra in qualifica è stato ottimo - ha commentato il dirigente francese ai microfoni di Sky Sport F1 - con il gruppo ravvicinato e ...L'importante per Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, è esser riusciti a centrare il Q3 senza problemi: "Il lavoro di Charles e dalla sua squadra in qualifica è stato ottimo - ha ...Un quarto e un nono posto: è questo quanto la particolare qualifica di oggi a Silverstone (Gran Bretagna) ha riservato alla Ferrari. Sul celebre tracciato britannico, sede della tappa del Mondiale 202 ...