Drag Race Italia | il talent sarà fedele all’originale | ecco una clausola del regolamento

(Di venerdì 16 luglio 2021)a novembre debutterà su Discovery+ per sei settimane consecutive e questa estate gli autori del programma stanno cercando in lungo e largo le prime 10queen che formeranno il cast della prima edizione. I fanni del programma di RuPaul, alla notizia di una versione tricolore, si sono un po’ allarmati e questa settimana a tranquillizzarli c’ha pensato il settimanale Chi, che ha così scritto nero su bianco: “Ilshow avrà come protagoniste 10queen nostrane scelte fra quelle che, in questi giorni, stanno prendendo d’assalto i contatti ...

Dopo un TikTok ironico con protagonista Orietta Berti, la regina della musica leggera italiana è arrivata all'attenzione di alcune Drag Queen ...Orietta Berti travalica i confini nazionali: non è più solo la queen di Sanremo 2021 e del tormentone dell'estate "Mille", ma anche la nuova icona delle Drag Queen d'oltreoceano, quelle del talent sho ...