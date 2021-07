Dal Ministero della Mobilità Sostenibile (MIMS) oltre 24 milioni per il rinnovo autobus con mezzi ecologici (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Amministrazione di Bergamo ha inviato negli scorsi giorni al Ministero della Mobilità Sostenibile (MIMS), già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la scheda tecnica per l’assegnazione di ulteriori 17 mln per il rinnovo della flotta di mezzi del Trasporto pubblico locale per il periodo 2024-2033. Il finanziamento nasce dall’iniziativa del suddetto Ministero, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico (MISE) e dell’Economia e delle Finanze (MEF). La cifra si aggiunge ai 7,6 ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Amministrazione di Bergamo ha inviato negli scorsi giorni al), giàdelle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la scheda tecnica per l’assegnazione di ulteriori 17 mln per ilflotta didel Trasporto pubblico locale per il periodo 2024-2033. Il finanziamento nasce dall’iniziativa del suddetto, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico (MISE) e dell’Economia e delle Finanze (MEF). La cifra si aggiunge ai 7,6 ...

