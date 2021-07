Covid Italia, indice Rt sale a 0.91 (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - In Italia l'indice Rt è a 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando si attestava a 0.66. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio Covid. In crescita la circolazione della variante Delta, si sottolinea nella bozza del report Iss-ministero della Salute. RISCHIO REGIONI - "Il quadro generale della trasmissione dell'infezione da Sars-CoV-2 torna a peggiorare nel Paese con quasi tutte le Regioni e province autonome classificate a rischio epidemico moderato" rimarcano gli esperti nella bozza del report con i dati del monitoraggio relativo alla settimana 5-11 luglio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Inl'Rt è a 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando si attestava a 0.66. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio. In crescita la circolazione della variante Delta, si sottolinea nella bozza del report Iss-ministero della Salute. RISCHIO REGIONI - "Il quadro generale della trasmissione dell'infezione da Sars-CoV-2 torna a peggiorare nel Paese con quasi tutte le Regioni e province autonome classificate a rischio epidemico moderato" rimarcano gli esperti nella bozza del report con i dati del monitoraggio relativo alla settimana 5-11 luglio. ...

