Covid Italia: impennata dell'Rt a 0,91. In rialzo anche l'incidenza (Di venerdì 16 luglio 2021) In Italia l'indice Rt è a 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando si attestava a 0.66. In rialzo anche l'incidenza: 19 casi su 100 mila abitanti (dati di ieri contro 11 casi su 100mila ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Inl'indice Rt è a 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando si attestava a 0.66. Inl': 19 casi su 100 mila abitanti (dati di ieri contro 11 casi su 100mila ...

Advertising

ladyonorato : Un medico di famiglia rifiuta di visitare una bambina e la caccia dall’ambulatorio perché non vaccinata contro il C… - ItalyMFA : ???? #COVID19 | Raccomandazioni aggiornate per gli spostamenti dall'Italia all'estero e dall'estero verso l'Italia… - RaiNews : I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia. L'Italia si conferma invece tutta in verde #COVID #ecdc… - BOSCHgm : RT @visigallidavide: RICONQUISTARE L'ITALIA CONTRO OBBLIGO E GREEN PASS VACCINALE 'Siamo quindi contrari a qualunque forma di obbligo vacci… - veratto_A : RT @GuidoDeMartini: ?? COVID-19 ?? ???? IN GRAN BRETAGNA si decide di abolire le restrizioni dal 19 luglio, convivere col Covid e curarlo come… -